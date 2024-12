È iniziata la preparazione per l'Evergreen Calcio a 5 nella serata di lunedì al Secondiano Cosimi. Sotto la guida di mister Fattori e del suo staff i gialloblu hanno iniziato a sudare e a costruire il percorso che li porterà all'inizio del prossimo campionato di Serie D. Tanto entusiasmo nell'ambiente, in questa settimana la squadra scenderà in campo tutte le sere per allenarsi, concludendo con una partita in famiglia nella giornata di oggi.

«Dopo l'inizio della prima squadra a 11 - fa sapere la dirigenza - anche la partenza del calcio a 5 ci riempie di orgoglio. Abbiamo grande stima e fiducia in tutto lo staff e in tutti i giocatori per vivere una stagione positiva. Sogniamo un Secondiano Cosimi pieno di appassionati quando si scenderà in campo per il campionato. Lavoreremo per divertirci e divertire».

©RIPRODUZIONE RISERVATA