Esordio con vittoria per l'Evergreen calcio a 5 nella prima giornata del campionato di Serie D. I ragazzi di mister Fattori hanno conquistato i tre punti sul campo del Real Montebuono riuscendo ad avere la meglio per 4-5 grazie alle reti di Traini, Paolini, Tamalio e Agozzino (2). Di quest'ultimo il gol decisivo allo scadere del tempo che ha fatto gioire i gialloblu. Domani ci sarà l'esordio in casa con il Casale di Roma che nella prima giornata ha già dato un chiaro segnale alle concorrenti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA