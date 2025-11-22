Sabato intenso e ricco di conferme nel campionato di Serie C2, con le tre squadre cittadine protagoniste di un turno che ha offerto indicazioni chiare: l’Evergreen continua a correre, il Quartiere Campo dell’Oro conquista la prima vittoria interna e l’Atletico Civitavecchia incappa in un nuovo stop che rallenta la corsa playoff.

L’Evergreen, ancora una volta, si conferma la realtà più solida del momento. Al Secondiano Cosimi è arrivato un convincente 5-1 sul San Giovanni Evangelista, frutto di una prestazione corale e determinata. La squadra di Fabrizio Fattori ha gestito la gara con personalità, imponendo ritmo e superiorità tecnica per lunghi tratti. Decisive le doppiette di Mojoli e Spinelli, veri trascinatori della serata, insieme al gol del presidente Paolini, che ha firmato il sigillo finale di una vittoria pesante e di grande valore nella lotta salvezza.

Sorriso ampio anche per il Quartiere Campo dell’Oro, che al Vittorio Tamagnini ha superato 8-5 il Futsal Ronciglione centrando il primo successo casalingo della stagione. La partita si è decisa praticamente nel primo tempo, chiuso sul 6-1 grazie all’avvio travolgente dei gialloverdi. A segno Moretti, autore di una doppietta, oltre a Cacace, Pernelli, Trappolini, Sarracco, Dell’Ova e Saraceno. Da applausi il gol del portiere Cacace, che replica l’impresa dello scorso anno. Nella ripresa mister Umberto Di Maio ha gestito con intelligenza, dando spazio a tutta la rosa senza perdere controllo del match. Al termine il tecnico ha spiegato:

«Siamo stati bravi a chiudere la partita nel primo tempo – afferma l'allenatore del Qco, Umberto Di Maio – così nel secondo tempo abbiamo potuto dare spazio a tutti i convocati e fare qualche esperimento. Faccio i complimenti ai ragazzi per la vittoria, ora testa alla partita di Coppa».

Chiude la giornata l’Atletico Civitavecchia, sconfitto 2-0 al San Liborio Stadium dalla Canottieri Lazio. Per i gialloblù di Andrea Consalvo un sabato amaro, segnato ancora una volta dalla difficoltà nel trovare la via del gol. L’Atletico ha tenuto bene il campo, rimanendo in partita fino agli episodi decisivi, ma l’assenza di concretezza ha pesato. Lo stesso Consalvo lo ha evidenziato:

«Si può sempre fare di più – commenta il tecnico dell'Atletico, Andrea Consalvo – abbiamo tenuto la partita in equilibrio a lungo, senza soffrire granché. Il problema è che non facciamo gol. Basta una sbavatura e quindi si fa grande fatica a recuperare. La nostra problematica è principalmente quella».

Un sabato, dunque, di luci e ombre, con Evergreen e QCO lanciate e un Atletico chiamato a ritrovare brillantezza offensiva per rimanere agganciato ai piani alti.

