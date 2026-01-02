Come già detto più volte, la serie C2 non ha nessuna soluzione di interruzione e va avanti, anche perché c’è un girone d’andata che non è stato ancora completato.

L’incontro di cartello è sicuramente quello che interessa l’Evergreen, che alle 15 sarà di scena sul campo della Virtus Monterosi, attualmente secondo della classe. Lo possiamo praticamente considerare come uno scontro diretto, visto che il quintetto “genovese” di Fabrizio Fattori, attualmente quarto in classifica dopo aver violato il campo della capolista Real Fiumicino ed essersi imposta nel derby contro l’Atletico, non vuole porsi dei limiti e sta proseguendo la sua crescita inarrestabile. Se dovessero arrivare punti anche stavolta, non sarebbe affatto un’eresia considerare la lotta salvezza fuori portata per Simonante e compagni. Di fronte un avversario che arriva da quattro vittorie consecutive e che ha nuovamente Dell’Ova, arrivato da poco dal Quartiere Campo dell’Oro.

«Partita da alta classifica – spiega il direttore sportivo Giancarlo Miri – contro una delle pretendenti alla vittoria del campionato. Ci vorrà la stessa voglia e concentrazione messa negli scorsi match. Trasferta insidiosa, ma senza paura andiamo a fare la nostra partita, tutti insieme, consapevoli delle nostre capacità e di avere le nostre chance».

Ed i gialloverdi inizieranno il 2026 al Tamagnini, perché alle 17.45 è previsto il fischio d’inizio del match contro il San Giovanni Evangelista, squadra che non vince da sette partite e che contro l’Atletico non ha dimostrato gran potenziale. La formazione allenata da Umberto Di Maio ha bisogno di fare un filotto in questo periodo se vuole ancora sperare di poter agganciare la zona playoff, al momento distante sette lunghezze. Saranno assenti l’indisponibile Vaitovich e lo squalificato Pernelli.

«Per il resto siamo tutti – sottolinea mister Umberto Di Maio – abbiamo approfittato del rinvio del match di Vignanello per un piccolo richiamo di preparazione a livello fisico. Speriamo di sfruttare questo lavoro fatto nelle ultime due settimane già da questa partita. La vittoria è d’obbligo se vogliamo migliorare la nostra classifica».

In casa anche l’Atletico, che alle 15 riceverà al San Liborio Stadium la visita del Città Eterna. Anche qui possiamo parlare di scontro diretto, ma per evitare le forche caudine dei playout, nei quali la compagine di Fabrizio Nunzi è dentro di un punto. È chiaro che i fari dei gialloblù sono condotti soprattutto al percorso in Coppa Italia, che però è ancora agli ottavi, ma lo sguardo non può essere distolto dal campionato per via di una classifica molto deficitaria. Ma i civitavecchiesi continuano ad avere cronici problemi di defezioni, che rendono complicato il raggiungimento degli obiettivi.

«Sarà una partita difficile – dichiara mister Fabrizio Nunzi – anche per il fatto che sarà uno scontro diretto. Il problema è che avremo tantissimi assenti, con il rischio che possano essere addirittura cinque o sei. Speriamo di riuscire a recuperare qualcuno a ridosso, visto che ci sono anche degli infortunati».

Sabato di riposo, invece, per il Santa Severa: come detto l’impegno contro il Vignanello è stato rimandato al 14 gennaio per la concomitanza con le Final Four di Coppa Italia regionale, che interesseranno il Pala De Angelis nel weekend.

