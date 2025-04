Dopo la sconfitta sul campo della Petriana, l’Evergreen torna a vincere nel girone della prima fase della Coppa Lazio di serie D. All’arena Secondiano Cosimi i ragazzi diretti da Fabrizio Fattori hanno sconfitto per 3-2 la Roma Uno. Un confronto non semplice per i gialloblu, che hanno risolto la pratica solamente nel finale dell’incontro. In rete sono andati Borreale, Tamalio e Verde, che lanciano nuovamente la formazione civitavecchiese, in attesa di capire se giungerà la qualificazione al turno successivo. Con questa affermazione l’Evergreen si porta in testa alla classifica del girone D in compagnia della Petriana, che, però ha una partita in meno.

@RIPRODUZIONE RISERVATA