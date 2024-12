Amarezza per Marco Del Lungo nella semifinale degli Europei in Croazia. Il 7bello ha mancato l'appuntamento con la finale dell'evento di Zagabria con la sconfitta netta contro la Spagna, che si è imposta per 7-4.

Nonostante una buona prova difensiva, con il civitavecchiese autore di numerose parate, tra cui la respinta di un rigore nella seconda frazione, gli azzurri sono stati fortemente limitati nella fase d'attacco, dove hanno creato davvero pochi pericoli alla retroguardia delle Furie Rosse.

L'ultima occasione per qualificarsi alle Olimpiadi ci sarà ai Mondiali di febbraio, con quattro posti a disposizione ed otto nazioni partecipanti che saranno già qualificate per Parigi.

