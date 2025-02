Una partita ricca di emozioni quella che si è disputata domenica mattina all’Angelo Sale tra Etrurians e Atletico Roma Nord Lodigiani. Alla fine hanno trionfato i ladispolani con un rocambolesco 4-3 che dà ancora più fiducia all’ambiente dopo il passaggio del turno in Coppa Lazio mercoledì sul campo dell’Anguillara. Doppio Abis, sempre più capocannoniere della suqadra con 14 marcature, poi Anzuini e Barison hanno dato i tre punti ai gialloviola. Il primo tempo si era chiuso sul punteggio di parità (2-2). Mister Danilo Bacchi deve fare ancora i conti con le assenze (vedi Pallozzi, Pellecchia e Iacovella per citarne alcuni) e non rinuncia alla sua difesa a tre e schiera Antonini tra i pali poi Pierini, Roscioli e Palombo a comporre il pacchetto arretrato. In mezzo al campo i play sono Pellecchia e Gravina, con Freddi e Squarcia a presidiare le corsie laterali, poi Abis con Cotea e Anzuini a completare la formazione iniziale. Si vede che l’Etrurians ha voglia di prendersi l’intera posta in palio e dopo 10 minuti il solito Abis trova la rete del vantaggio di testa. Gli ospiti non si demoralizzano più di tanto e trovano subito il pari con Libonati al 16’. Anzi, rilanciano e dopo qualche minuto Midena firma la rete del vantaggio romano. I tirrenici si riportano sotto ed è Anzuini a trovare il 2-2 momentaneo al 28’. È un primo tempo dove può accadere di tutto ma entrambe le formazioni non concedono più nulla e si arriva a fine primo tempo. Inizia la girandola delle sostituzioni e all’11 Abis trova il 3-2 sfruttando un invito a nozze dalla sinistra di Roscioli. Sale gelato al 42’ quando l’arbitro decreta il calcio di rigore poi trasformato da Mauti ma quando sembra finita Barison, in pieno recupero, firma il 4-3 definitivo direttamente su calcio di punizione. «Partita al cardiopalma - ammette il mister – c’è ancora tanto lavoro da fare perché a volte pecchiamo nella concentrazione. Nello stesso tempo però non era facile perché avevamo giocato in Coppa qualche giorno prima e con gli stessi giocatori, ad eccezione di Abis. Ora aspettiamo il sorteggio». Con questo successo l’Etrurians si riavvicina alle posizioni importanti del girone C di Prima Categoria. Domenica trasferta a Fidene.

