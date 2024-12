Secondo poker di fila per l’Etrurians implacabile di fronte al proprio pubblico. Dopo l’Anguillara l’altra vittima è il Club Olimpico Romano, che si arrende di fronte ad una squadra, quella di Danilo Bacchi, davvero ben messa in campo. Barison dimostra il suo fiuto sotto porta e realizza una doppietta pure da subentrato. Il risultato lo sblocca nel primo tempo bomber Pallozzi. Poi Barison raddoppia su calcio di rigore. Sempre nella ripresa un altro neo entrato, Mastropietro, chiude i conti per il definitivo 4-0 su assist dello scatenato Barison.

Poche variazioni rispetto alla precedente gara. C’è sempre Antonini a difendere la porta, difesa a 3 con Palombo, Dolente e Roscioli. In mezzo al campo sempre Peluso e Iacovella, sulle corsie esterne Flore e Squarcia con Abis e Gravina a completare il mosaico dietro a Pallozzi. Subito buone trame iniziale da parte degli uomini in maglia viola. Flore si disimpegna bene sulla parte destra, anche se il Club Olimpico prova a sorprendere una retroguardia nei primi minuti a trovare l’assetto tattico giusto in marcatura. Antonini infatti è costretto agli straordinari su una botta dall’out di destra. L’Etrurians si rimette sui binari ma non riesce a sfondare. Quando il duplice fischio dell’arbitro è vicino fiammata di Dolente con palla che si stampa sul palo ma come un condor ci si avventa Pallozzi che insacca. La rete del vantaggio ovviamente dà carica alla squadra di casa. Dopo pochi minuti mister Bacchi inserisce Barison per Flore che ci mette poco a raddoppiare sugli sviluppi di un penalty. Entrano Pellecchia per Peluso, Mastropietro per Abis, Scotti per Iacovella e Avolio rileva Pallozzi. Il tris è maturo e ancora Barison lancia Mastropietro che non si fa pregare e a tu per tu con il portiere realizza il 3-0. Il poker è firmato da Barison che prende palla esternamente, salta un uomo e la infila sotto l’incrocio dei pali. «Sono contento per il gol - parla Davide Mastropietro - ma soprattutto per i tre punti che ha ottenuto la squadra. Due vittorie importanti anche se ora non si dovrà mollare perché ci aspetta una trasferta delicata contro l’Atletico Lodigiani che avrà voglia di rivalsa».

Tabellino: Antonini, Dolente, Roscioli, Iacovella (29’ st Scotti), Palombo, Flore (6’ st Barison), Squarcia, Peluso (19’ st Pellecchia), Pallozzi (35’ st Avolio), Abis (32’ st Mastropietro), Gravina. A disposizione: Serafin, Abbruzzetti, Cotea, Freddi.