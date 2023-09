CERVETERI - Il raduno, le prime amichevoli e il calendario ufficiale. Tante novità per la Asd Etrurians pronta ad affrontare la nuova stagione in Prima Categoria. I gialloviola di mister Graniero hanno battuto il Canale per 1-0 (gol di Morlando) e l’Under 19 del Ladispoli per 3-1 (doppietta Vignaroli e Tamasi) nelle prime due uscite stagionali. Allenamenti intensi e affinità di un gruppo mix di giovani e uomini più esperti. «I ragazzi si stanno allenando con grande intensità - ha detto Tonino Graniero - e per questo sono molto contento. C’è molta strada da fare ma c’è ancora tempo per affinare alcuni meccanismi. Sarà un girone tosto, bisognerà mantenere sempre un ritmo alto per esprimerci su alcuni campi difficili. È un gruppo valido con valori importanti». Usciti finalmente i gironi, la Asd Etrurians è stata inserita in quello C con Allumiere, Anguillara, Atletico Santa Marinella, Atletico Monterano, Cesano, Dlf, Isola Farnese, Monte Mario, Borgo San Martino, Real Campagnano, Shot Cassia, Soratte, Sporting Real Aurelio, Rignano Flaminio e Vis Aurelia. Spicca naturalmente il derby con i cerveterani del Borgo. Nella prima giornata, domenica primo ottobre, l’Etrurians - che giocherà le sue gare interne all’Angelo Sale di Ladispoli alle 15.30 - affronterà l’Anguillara in casa. Poi trasferta con Atletico Santa Marinella Calcio per poi giocare di nuovo davanti al proprio pubblico contro il Cesano. Il derby col Borgo ci sarà alla 13^ giornata in casa degli etruschi. «È un raggruppamento affascinante - ammette Enzo Freddi, direttore generale del club - con formazioni storiche. Noi cercheremo di dire la nostra cercando di scendere in campo sempre con personalità».

©RIPRODUZIONE RISERVATA