Si è chiuso con una sconfitta il girone d’andata del campionato di serie C per l’Etruria Volley Tuscania. I gialloblu di Claudio Quaglia hanno perso 3-0 nella trasferta di domenica pomeriggio contro l’Athlon Ostia anche se hanno lottato in tutti i set come dimostra il punteggio parziale 19/25 – 22/25 – 32/34. Una sconfitta che non cambia la classifica per la squadra laziale che conserva il decimo posto nel girone B con 10 punti e in corsa per una salvezza maturata sul campo. Nella giornata di domenica è tornata al successo nel campionato di serie D l’Etruria Volley Civitavecchia che nonostante alcune assenze importanti si è imposta al Palazzetto Insolera-Tamagnini per 3-2 sul Green Volley (parziali 25/20 – 15/25 – 25/21 – 21/25 – 16/14). La squadra civitavecchiese di Sansolini sale a quota 18 al termine del girone d’andata e la salvezza è un obiettivo sempre più vicino. Il campionato di serie C e serie D torneranno dopo la pausa di una settimana il 10 febbraio.

