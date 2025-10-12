Esordio migliore non era possibile. La prima giornata del campionato di serie C femminile ha visto trionfare per 3-0 la 3epc Pallavolo Civitavecchia davanti al pubblico di casa contro le non facili avversarie del Palombara. Sabato sera, in un Palazzetto Insolera-Tamagnini a capienza ridotta per via della manutenzione in corso, il sestetto della capitana Federica Belli ha fornito una prova onesta e incoraggiante sul proprio livello di preparazione atletica e di gioco.

Nel primo set, dopo una partenza timida le civitavecchiesi hanno avuto presto la meglio sulle sabine chiudendo molto velocemente il parziale per 25/13. Il secondo set si è svolto sulla falsa riga del primo, confermando la sostanziale superiorità della squadra di casa rispetto al Palombara, chiuso per 25/17. In questa fase sono emerse anche individualità come Mara Torresi in grande spolvero per le soluzioni d’attacco, una generosissima Claudia Cammilletti sia in ricezione che in schiacciata oltre alla conferma della crescita di Elena Pantalone, l’alzatrice.

Nel terzo set entrambe le squadre hanno diminuito l’intensità di gioco e confermato la distanza dei valori espressi, con la Pallavolo Civitavecchia vincente per 25/16 archiviando la pratica e conquistando i primi tre punti stagionali.

«Per metà partita abbiamo giocato tutti molto bene, anche sotto il profilo atletico sfruttando l’onda lunga della preparazione estiva. Ci siamo rilassati un po’ nel secondo set ma credo che questo atteggiamento fosse dettato dalla sensazione di essere in controllo sulla partita. » ha commentato dopo al partita l’allenatore rossoblù Giovanni Guidozzi, che poi ha aggiunto: «Questa partita è un buon test considerando che Palombara potrebbe essere comunque un avversario di media classifica. La squadra sta prendendo sempre più consapevolezza dei propri mezzi, sono contento. Volevamo i tre punti e li abbiamo ottenuti».

In definitiva, la 3epc Pallavolo Civitavecchia non poteva sognare un inizio di campionato migliore. La vittoria netta per 3-0 contro Palombara ha dimostrato non solo l'ottima preparazione atletica della squadra, sfruttando l'onda lunga della pre-season, ma anche la crescente consapevolezza dei propri mezzi, come sottolineato da coach Guidozzi. Con individualità brillanti e una prestazione complessivamente solida, le civitavecchiesi hanno messo in archivio i primi tre punti stagionali e confermano il processo di evoluzione iniziato lo scorso campionato.

