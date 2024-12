Anche quest’anno i Nuotatori Civitavecchiesi possono alzare le braccia al cielo agli Italiani Master di pallanuoto. La squadra femminile è riuscita ad imporsi nella competizione riservata alla categoria M40-M45.

Alla fine del torneo, disputato a Napoli, le ragazze dirette da Rino Bottiglieri hanno messo alle spalle le due squadre di casa, entrambe sotto l’egida della Water Sports Napoli Lions.

La finale è stata tutta nelle mani delle civitavecchiesi, che si sono imposte d'autorità con il punteggio di 11-5. Grandissima la soddisfazione per la squadra dei Nuotatori Civitavecchiesi, in quanto composta da donne che, tra mille impegni, visto che molte sono mamme e lavorano, sono riuscite a ritagliarsi uno spazio per allenarsi e per affrontare questa bellissima esperienza in terra partenopea.

Le vincitrici: Valeria Tusculano, Miriam Flamini, Alessandra Ranalli, Barbara D'Ippoliti, Eleonora Rosati, Susanna Mori, Laura Pieretti, Isabella Pecoraro, Monia Marani, Anna Stradella, Alessandra Astuti, Teresa Giordani. Allenatore: Gennaro Bottiglieri, accompagnatore Cesare Barbetta.

