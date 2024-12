Per loro è stata una grande emozioni giocare la prima gara di campionato. Al Palasport di Ladisploli, nel campionato di baskin, scesa sul parquet la formazione di casa, BKL Ladispoli contro Rieti.

Si sono sfidati ragazzi con disabilità che hanno dimostrato che non ci sono barriere. L'inclusività è una delle priorità del presidente del club Massimo Albano.

«È un progetto che stiamo portando avanti con molte soddisfazioni, che ci rendono felici e carichi di motivazioni -ha detto il patron - . Vorremo fare molto di più, stiamo trovando degli sponsor che rafforzino il nostro progetto . Ci sono soggetti pronti a sposare quello che facciamo, ci servono forze e idee per crescere. Il fatto di vedere questi ragazzi felici e raggianti ci stimola tantissimo. Le famiglie ci ringraziano per quanto stiamo facendo, ci danno tanta fiducia e in parte il merito e anche loro che hanno tanta pazienza».

La prima di campionato per Ladispoli non è andata bene, si rifaranno nella prossima gara.

