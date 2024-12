Turno infrasettimanale per la 29esima giornata del campionato di Promozione laziale Girone A. Scontro diretto, che più diretto non si può, per il Tarquinia, impegnato alle 16 sul rettangolo di gioco dell’Ostiantica Calcio 1926. Solo sei punti dividono in classifica le due formazioni, con i padroni di casa a quota 34, appena fuori dalla zona playout, e gli ospiti terzultimi a 28. L’obiettivo minimo della formazione etrusca è di giocare i playout col favore del campo, l’ambizione più grande è ovviamente la salvezza diretta.

Della sfida e del futuro della squadra ha parlato mister Fabrizio Ercolani: «È uno scontro diretto. Loro sono la prima formazione salva fuori dalla zona playout. Diventa quindi ancora più importante andare a face risultato fuori casa. Non saranno del match perché indisponibili Bordi ed Esposito, da valutare Gibaldo e Superchi. È la prima di cinque finali, osserveremo un turno di riposo nella terzultima di campionato, abbiamo tutti scontri diretti e siamo padroni del nostro destino, a cominciare da domani (oggi - ndr). Andiamo lì per provare a fare bottino pieno e lasciare la terzultima posizione. È un campionato difficilissimo e per la salvezza è lotta aperta; noi ce la metteremo tutta, almeno per giocare il playout tra le mura amiche».

