Non bastava la possibilità di poter combattere per la cintura Mondiale Gold Wbc.

Per Michael Magnesi è arrivata un'altra sorpresa che ogni pugile sogna nella sua vita.

In occasione della convention federale a Tashkent, era presente anche un colosso della boxe di tutti i tempi: Mike Tyson.

Lone Wolf ha avuto la possibilità di incontrare Iron Mike e scambiare qualche parola con lui. Tyson e il suo entourage hanno fatto una graditissima sorpresa a Magnesi, in quanto era il suo compleanno.

«Penso che questo compleanno lo porterò con me per tutta la vita - ha scritto Magnesi sui propri profili social - mai potevo immaginare nella vita una cosa del genere. Grazie alla famiglia della Wbc, grazie al presidente che mi ha fatto questa splendida sorpresa e grazie ad un super campione che mi ha onorato con questo omaggio come Mike Tyson. Grazie grazie grazie. Queste sono veramente grandi emozioni, che porterò per sempre nei miei ricordi più belli».

