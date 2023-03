Sport

Emiliano Marsili nella Città Eterna

BOXE. Stasera allo stadio Nicola Pietrangeli del Foro Italico il pugile di Civitavecchia sfida il nicaraguense Brayan Mairena sulla distanza delle sei riprese. L’incontro del Tizzo sarà trasmesso in diretta alle 20.30 su DAZN: «Un’emozione combattere a Roma, in questo posto magico. Un palcoscenico importante per dimostrare a tutti di meritare ancora una chance Mondiale». Main event della riunione targata Opi 82 e Matchroom Boxing Italy sarà il vacante titolo internazionale silver dei pesi medi WBC tra Blandamura e Morrison