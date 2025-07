VITERBO - E’ calato il sipario sulle quattro settimane alla Smam con una travolgente festa finale per l’Educamp Coni 2025. Da lunedì l’appuntamento sportivo si trasferisce alla Scuola Sottufficiali Esercito. Superata in questa prima fase quota trecento adesioni di ragazzi dai 5 ai 14 anni, che hanno avuto la possibilità di praticare oltre 15 discipline sportive sotto la guida del delegato provinciale Coni Ugo Baldi. Ospiti alla festa finale, il sindaco di Viterbo Chiara Frontini, l’assessore allo sport Emanuele Aronne, l’assessore ai servizi sociali Rosanna Giliberto, l’Associazione Viterbo con Amore, il Panathlon Viterbo, Federazioni Sportive e gli Enti di Promozione Sportiva. A rappresentare la Scuola Sottufficiali Esercito per il simbolico passaggio del testimone, il Tenente Colonello Ercole Garofolo che ha portato il saluto del Generale di Divisione Maurizio Taffuri. Le parole del Colonello Gianluca Spina comandante Smam: «Anche quest’anno siamo giunti al termine di questa importante attività; tutto si è svolto nel migliore dei modi in maniera ordinata, efficace e serena. Nelle 4 settimane la Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare/Comando Aeroporto di Viterbo ha ospitato 300 bambini che sono entrati a contatto con tante nuove discipline sportive ma che, spero, si siano, soprattutto, divertiti all’interno delle nostre strutture. Per noi è stato motivo di curiosità e soddisfazione vedere questa onda di bambini vestiti di bianco muoversi, festosi ma educati, all’interno della scuola; curiosità perché è raro in un ambiente militare vedere tanti bambini tutti insieme, soddisfazione perché siamo consapevoli dell’importanza, anche sociale, di questo evento del quale ne beneficiano tante famiglie Viterbesi. Siamo altresì soddisfatti della bontà della sinergia con il CONI e con i colleghi della Scuola Sottufficiali dell’Esercito che analogamente a noi supporterà l’attività nelle prossime settimane; collaborazione che speriamo possa in futuro ulteriormente ampliarsi con altre iniziative a beneficio della Tuscia e della sua gente. Ci vediamo l’estate prossima per l’edizione 2026 dell’Educamp».

I ragazzi hanno donato al Colonello una maglia ricordo di questa edizione. Parole di elogio e ringraziamento da parte di Alessandro Cochi presidente del Coni Lazio «La chiusura della prima fase degli Educamp presso la Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare di Viterbo rappresenta il primo, importantissimo passo di un progetto che coniuga perfettamente sport, educazione e inclusione. Voglio ringraziare sentitamente l’Aeronautica Militare per l’accoglienza e la collaborazione dimostrata, così come l’Esercito che si appresta ora ad aprire le porte della Scuola Sottufficiali per proseguire questo entusiasmante percorso. L’Educamp del CONI Lazio non è solo un campo estivo: è un laboratorio di crescita, dove oltre 15 discipline sportive diventano strumenti per trasmettere valori fondamentali come il rispetto, la lealtà e lo spirito di squadra. Un grazie particolare va ai tecnici federali coordinati dal prof. Adriano Ruggiero, al CIP Lazio e a quello provinciale, perché il lavoro di squadra è il vero motore di questo progetto. Viterbo, con le sue eccellenze istituzionali e sportive, si conferma un modello virtuoso di come le sinergie tra enti possano offrire ai giovani esperienze significative e formative». Entusiasta la sindaca Chiara Frontini. «Anche quest’anno l’Educamp ha dimostrato di essere una delle manifestazioni meglio organizzate e meglio riuscite nella promozione dello sport. Un impegno corale con il fantastico supporto delle Forze Armate che dimostra come, facendo rete, si possano raggiungere grandi risultati. Un ringraziamento particolare va quindi al Coni Lazio, alla Smam e alla Scuola Sottufficiali Esercito. L’entusiasmo e la partecipazione di questo pomeriggio ci dicono che siamo sulla strada giusta».

La festa si è conclusa tra musica, balli e canti dei partecipanti sotto la regia del professor Adriano Ruggiero coordinatore tecnico del Coni Viterbo e dello staff formato da tecnici di federazione e professori di scienze motorie e del responsabile dell’animazione Giancarlo Bartocci “detto Giangi”. Per le adesioni si può chiamare 3386054654.

