È calato il sipario sulla prima settimana dell’Educamp Coni 2024, ospite della Scuola Sottufficiali dell’Esercito, grazie alla disponibilità del Comandante Generale di Divisione Andrea Di Stasio. Novanta bambini sono stati accolti per cinque giorni nella caserma sulla strada provinciale Cassia Cimina, dove gli sono stati messi a disposizione spazi e impianti sportivi che gli hanno permesso oltre che di trascorrere giornate all’aperto a contatto con la natura, di praticare discipline sportive che vanno dal nuoto, alla pallavolo, al basket, all’atletica leggera, alle arti marziali, la danza sportiva, gli scacchi, il baseball, il tiro con l’arco ed effettuare prove sotto la guida di tecnici specializzati e docenti altre attività motorie.

Lo staff tecnico è stato diretto dal professor Adriano Ruggero. «I bambini - ha spiegato Ruggero - sono impegnati dalle 8.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì con un programma attento alle loro esigenze. È anche un’occasione per consentire a questi ragazzi di provare più sport nella stessa settimana, crescere divertendosi. La disponibilità dei militari è stata eccezionale come sempre a cui va il nostro ringraziamento».

Venerdì pomeriggio si è svolta la cerimonia di chiusura della prima delle settimane programmate, con la consegna dei diplomi ai partecipanti e una serie di balli che hanno coinvolto tutti i bambini per salutare questa loro prima esperienza. I centri estivi Educamp Coni multisport sono dedicati a bambini tra i 6 e i 14 anni: l’ appuntamento multidisciplinare proseguirà per altre tre settimane. Per info si può chiamare il numero 3386054654.

©RIPRODUZIONE RISERVATA