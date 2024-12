Si è concluso con una netta sconfitta un mese di febbraio amaro per l’ Active Network Viterbo battuta in casa per 6-1 dalla forte compagine dell’Ecocity Genzano nel turno infrasettimanale di martedì sera valido per la 22esima giornata. Match subito in salita per Perez e compagni tramortiti dalle due reti segnate in neanche due minuti dagli ospiti con Fantecele e De Oliveira e forte del doppio vantaggio l’Ecocity di mister Angelini ha giocato sul velluto chiudendo la prima frazione di gioco sul 4-0 con le altre reti di Guedes e Pina. Active che ha reagito quando per l’espulsione di Fantecele il Genzano ha giocato in inferiorità numerica ma tutti gli attacchi del team viterbese si sono infranti sul forte estremo difensore ospite Mammarella. Nella ripresa gol iniziale di Lepadatu per il momentaneo 1-4 che non è servito però a cambiare l’inerzia del confronto con il Genzano che ha chiuso sul 6-1 con i sigilli di Gastaldo e ancora di Guedes. Si chiude quindi un febbraio che ha visto l’Active perdere 4 partite su 5 con i ko in campionato sul terreno dell’Avellino (4-3), dello Sporting Sala Consilina (1-0) e in casa con il Genzano (1-6) e con la sconfitta di Coppa subita a Napoli (3-1) lo scorso 20 febbraio. Unico acuto la netta vittoria interna in campionato dello scorso 17 febbraio contro lo Sporting Ciampino (8-3). Fortunatamente in classifica per il discorso salvezza le altre rivali non è che sono fulmini di guerra e partendo dal basso c’è il fanalino di coda Olimpia Verona ad 1 punto, il Mantova a 13 e poi a salire Sporting Ciampino a 18 e Pirossigeno Cosenza a 22 davanti all’Active a 26. Terzultimo e quartultimo posto che portano al playout mentre le ultime due retrocedono direttamente. Ora nelle prossime tre gare vietato fallire nella trasferta di Verona di domani, poi il 7 marzo nel match interno con il Cosenza e il 12 marzo con la trasferta di Mantova.

©RIPRODUZIONE RISERVATA