Ci sono novità per le tante squadre locali coinvolte nei campionati di Prima e Seconda Categoria. Il Comitato Regionale della Lnd ha stabilito i gironi dei tornei, a cui parteciperanno diverse squadre locali, che sono state divise in vari raggruppamenti.

Nel girone A ci saranno Allumiere, Atletico Santa Marinella, Dlf e Quartiere Campo dell’Oro, che se la dovranno vedere con Aurora Viterbo, Bagnaia, Castel Sant’Elia, Farnese, Fulgur Tuscania, Maremmana, Montefiascone, Nuova Castrense, Ronciglione, Sutri, Tarkna e Vetralla.

Anche quest’anno divisione tra le formazioni del territorio, con quelle di Cerveteri e Ladispoli nel C, dove figurano Dm84 ed Etrurians. Le loro rivali saranno Anguillara, Atletico Roma Nord Lodigiani, Atletico Casalotti, Atletico Focene, Canale Monterano, Cesano, Fabrica di Roma, Formello, Fortitudo Nepi, Jfc Civita Castellana, Prima Porta Saxa Rubra, Soratte Capena, Vigor Rignano Flaminio e Vis Aurelia.

Diramati i gironi anche per la Seconda Categoria, con una novità forse inattesa: non ci sarà il derby tra Csl Soccer ed Evergreen, con i leoni verso Viterbo e i gialloblù più verso sud.

Nel girone A la squadra di Tommaso Valente dovrà affrontare Atletico Monte Romano, Castiglione, Gradoli, Grotte Santo Stefano, Onano, Piansano, Proceno, Robur Tevere, Valentano, Vasanello, Vigor Acquapendente, Virtus Acquapendente, Virtus Caprarola, Virtus Marta e Viterbo.

Nel girone C la gran parte dei team locali, con Evergreen, Kaysra, Real Santa Marinella, Real Tolfa e Virtus Marina di San Nicola che saranno nello stesso gruppo di Blera, Cura, Focene, Fregene, Manziana, Monterosi, Oriolo, Sassacci, Vicus Ronciglione, Virtus Trevignano e Vis Bracciano.

