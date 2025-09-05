La nuova stagione di Eccellenza è pronta a prendere il via e la W3 Maccarese scalda i motori in vista del debutto ufficiale nel girone A, fissato per domenica mattina alle ore 11. Al “W3 Stadium” i bianconeri affronteranno una formazione storica della categoria: il Pro Calcio Tor Sapienza.

UN DEBUTTO CHE SA GIÀ DI TEST IMPORTANTE. Dopo un’estate intensa tra ritiro, amichevoli e nuovi innesti, la squadra allenata da mister Zappavigna è pronta a misurarsi con il primo vero banco di prova. L’obiettivo è chiaro: restare agganciati da subito al gruppo di testa e costruire, giornata dopo giornata, una stagione da protagonisti, con la promozione in Serie D come grande sogno. La Pro Calcio Tor Sapienza, però, rappresenta un ostacolo tutt’altro che semplice. Esperienza, organizzazione e solidità difensiva sono da sempre i punti di forza della formazione avversara, che cercherà di iniziare col piede giusto questo nuovo campionato. Nel corso della preparazione Zappavigna ha lavorato per trovare il giusto equilibrio tra gioventù ed esperienza. La rosa bianconera può contare su profili interessanti, tra conferme di valore e volti nuovi arrivati per alzare il livello qualitativo del gruppo. Sarà fondamentale l’apporto del pubblico di casa, atteso in buon numero sugli spalti del “W3 Stadium”. Una spinta in più per iniziare la nuova annata con entusiasmo e determinazione.

INFO BIGLIETTI. L’ingresso alla partita sarà possibile al costo di 10 euro per il biglietto intero. Ridotto a 5 euro per Under 16, Over 65 e accompagnatori tesserati. Ingresso gratuito per i tesserati W3.

