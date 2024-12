VITERBO – Diramati dal Cr Lazio i gironi del campionato di Eccellenza 2023/2024. Gruppo di ferro per le compagini provinciali della Fc Viterbo e della Sorianese che sono state inserite nel girone A. Ed ecco la suddivisione efettuata dal Comitato Regionale Laziale.

Girone A – Le compagne di viaggio di Fc Viterbo e Sorianese sono: Academy Ladispoli, Boreale, Colleferro, Fiumicino, Pomezia 1957, Tivoli Calcio, Aranova, Fc Rieti, Luiss, Sorianese, Valmontone, Aurelia Antica Aurelio, Civitavecchia, Ottavia, Romulea e W3 Maccarese. Ci sono autentiche corrazzate in primis Valmontone, Tivoli, Fc Rieti e W3 Maccarese.

Girone B – Questo invece il gruppo B composto da Vis Sezze. Team Nuova Florida, Città di Anagni, Roccasecca San Tommaso, Atletico Pontinia, Lodigiani, Centro Sportivo Primavera, Gaeta, Arce, Ferentino, Monte San Biagio, Fc Parioli, Real Cassino, Montespaccato, Città di Paliano, Astrea e Campus Eur.

Le prime due giornate – Per la Fc Viterbo che aveva chiesto di giocare il primo match in trasferta è uscito fuori l’esordio casalingo (al Rocchi o a Vignanello?) contro la Romulea. Alla seconda giornata dura trasferta a Valmontone. Per la Sorianese esordio in trasferta a Fiumicino e domenica 15 settembre il match interno contro l’Antica Aurelio. Questo il quadro completo della prima giornata: Aranova-Rieti, Aurelio-Ladispoli, Centro Sportivo-Valmontone, Civitavecchia-.Ottavia, Colleferro-Boreale, Fc Viterbo-Romulea, Fiumicino-Sorianese, Luiss- W3 Maccarese e Tivoli-Pomezia.

La Coppa – Sorteggiato anche il primo turno preliminare di Coppa Italia di Eccellenza che domenica 1° settembre vedrà in azione la Sorianese contro l’Academy Ladispoli. Sfida in incontro unico, sede del campo di gioco da sorteggiare.

Al.Giu.Vir.