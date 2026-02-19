Ci ha provato e per un attimo ha anche sognato una medaglia alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Ma è comunque un super Daniele Di Stefano che ha chiuso al quinto posto la sua prova nei 1500 metri allo Speed Skating di Rho. Il ladispolano 27enne delle Fiamme Oro non partiva con i favori del pronostico ma ha lottato come un leone fino all’ultimo per restare agganciato al podio. Ha affrontato dei mostri sacri che hanno fatto scendere il record olimpico calato dal cinese Ning Zhongyan, oro. L’argento è andato all’americano Jordan Stolz e il bronzo all’olandese Kjeld Nuis, l’ex detentore del record sulla gara di pattinaggio di velocità sul ghiaccio. Daniele Di Stefano ha fatto una gara di altissimo livello, sfruttando il treno dell’altro olandese Joep Wennemars che già aveva piazzato il record, prima dell’arrivo al traguardo dei vincitori. Applausi a scena aperta dunque per l’azzurro che ci riproverà sabato nella mass start chiudendo la sua prima esperienza a Cinque Cerchi.

