La notizia, nell'aria, è stata confermata dal comunicato del comitato regionale. Il Cerveteri è ripescato in Promozione, a distanza di tre mesi, quando retrocesse sul campo. Patron Andrea Lupi ha appreso del ripescaggio nel tardo pomeriggio di ieri. «Siamo contenti, finalmente apprendiamo con felicità la notizia, anche se ne eravamo certi - ha detto il dirigente cerite - . Adesso lavoreremo con più serenità. sappiamo quale sarà l'obiettivo da perseguire, ovvero una salvezza tranquilla e la valorizzazione dei nostri giovani. Ho visto che c'è molto impegno in campo, nonostante il caldo torrido si corre, ci si allena con molta lena. Sono fiducioso, promettiamo serietà e impegno». Si guarda al futuro, a una squadra giovane, serve necessariamente una punta di esperienza. «Dobbiamo portare in squadra un'attaccante di peso che ci permetta di dare sostanza a una formazione solida, giovane e battagliera - commenta il presidente Andrea Lupi - Per poterlo fare, mi permetto di appellarmi a qualche sponsor della città, che ci aiuti per sostenere delle spese importanti. Dopo un anno e mezzo di gestione, abbiamo rilevato un club che rischiava di sparire, realizzato i lavori allo stadio, portandolo in sicurezza e a al massimo della regolarità. Abbiamo sbagliato in alcune scelte sulla squadra, per mia colpa, di cui me ne prendo le responsabilità, e per altri fattori. Fatto sta che ora vogliamo ripartire, ricominciare da zero. Promettiamo impegno, massima serietà. E ai tifosi ripeto, ancora una volta, state dalla nostra parte. Lo scorso anno siete stati fantastici, ma vi abbiamo delusi . Spero che il campionato alle porte ci regali delle belle sorprese».

