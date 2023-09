QUI CITTÀ DI CERVETERI. Prima di campionato per il Città di Cerveteri, chiamato questa mattina alle ore 11 a vincere sul Tarquinia, contro la quale non sarà certo facile portare a casa l’intera posta in palio. Superchi recupera Roscioli in difesa, mentre il capitano Simone Piano per motivi familiari non sarà della gara. Il derby etrusco, giocatosi domenica scorsa in Coppa Italia, vinto dal Cerveteri per 1-0, non è una gara scontata nel risultato. Domenica i cervi per battere gli uomini di Ercolani hanno dovuto soffrire più del previsto, sfornando una prova sottotono, non bella come ci si aspettava.

Nel frattempo i verdeazzurri si sono separati dall'attaccante Andrea Moretti, passato al Tolfa. Per vincere oggi ci vuole una prova coraggiosa e di carattere, anche se nelle prime gare servirà capire la forza della squadra e la pasta di cui è fatta. Partire con una vittoria sarebbe un bel regalo ai tifosi, anche oggi pronti per incitare gli uomini di Superchi. Al botteghino si potranno sottoscrivere gli abbonamenti, arrivati a quota 70. C’è tanta voglia di riscatto, di riprendersi l'Eccellenza.

QUI TARQUINIA. Prima di campionato quindi anche per il Tarquinia Calcio. Come detto le due compagini si sono affrontate domenica scorsa nel turno preliminare di Coppa Italia. Obiettivi diversi per le due squadre: i ceriti partono con i favori del pronostico, accreditati da molti come papabile vincitrice; il Tarquinia, ripescata all’ultimo in Promozione, ha come obiettivo la permanenza in categoria. La società etrusca in questi ultimi giorni ha operato sul mercato andando a prendere Luca Pugliese, centrocampista classe ‘98 ex Cerveteri; Patrizio Manzari, centrocampista classe 2000 ex Cerveteri e Ladispoli ed il portiere Stefano Del Duchetto. Per La gara con il Cerveteri mister Ercolani ha convocato i seguenti calciatori: Valerio Di Camillo, Riccardo Spaziani, Cristiano Ciurluini, Alessio Marzi, Tommaso Gibaldo, Francesco De Santis, Alex Gallina, Marco Suriano, Davide Esposito, Francesco Iannilli, Bruno Jacopucci (06), Patrizio Manzari, Alessandro Marzoli (06), Gabriele Mazzoni (03), Alessio Raffaelli, Andrea De Angelis, Alessandro Rosati, Antonie Marin (04), Graziano Galimberti (03).<QA0>

«Dopo due buone gare di Coppa iniziamo l’avventura in campionato affrontando una corazzata come il Cerveteri - afferma mister Ercolani - rispetto alla partita di Coppa cambieremo un po’ la nostra disposizione tattica. Sarà fondamentale l’approccio, sono sicuro che sapremo farci trovare pronti».

Fischio di inizio domani alle ore 11. Arbitra il signor Maksym Symonets di Tivoli, coadiuvato da Carlo Rainaldi e Marco Filipponi anch’essi della sezione Aia di Tivoli.

