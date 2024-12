Da ieri sino a venerdì alle ore 18 è possibile iscriversi al campionato di calcio di Serie D stagione 2024/2025. Termine perentorio in cui i club sono chiamati a produrre la documentazione richiesta. Successivamente toccherà alla Covisod analizzare l'incartamento dei club ed eventualmente segnalare i club non in regola, che potranno però presentare ricorso entro il 22 luglio ed entro il 25 sarà la medesima Commissione a dare l'esito finale. Tifosi della Viterbese o meglio della Favl Cimini Viterbo che restano in attesa di un qualcosa che sembra essersi inesorabilmente fermato per quanto riguarda la trattativa intavolata nei giorni scorsi tra gli imprenditori Capriccioli e Camilli. Intanto la clessidra è già rovesciata e non sembrano intravedersi segnali di ottimismo. Viterbo resta seriamente di restare senza calcio con lo stesso futuro della Fc Viterbo che al momento è avvolto dalla nebbia visto che c’è una intera squadra da allestire con i pezzi migliori che sono salpati verso altri lidi, ultimo della serie il “viterbese” Christian Spolverini che nelle ultime ore ha sancito la partenza con il team di Vignanello per passare ai cugini della Sorianese, sempre nel girone A dell’Eccellenza.

