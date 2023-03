Sport

È iniziato il valzer delle firme

CALCIOMERCATO. Ha preso il via il periodo più movimentato prima dell’inizio dei campionati. Società al lavoro, direttori sportivi in continuo movimento. Ieri il Civitavecchia ha ufficializzato il difensore ex Ladispoli Emiliano Leone. A giorni si attende l’arrivo del 1998 Michele Santucci e a fine mese quello di Gianluca Toscano, ora in vacanza. La Csl Soccer nel frattempo ha contrattualizzato lo storico capitano Valente e i senior Della Camera e Gibaldo, oltre ai giovani De Amicis e Gallina entrambi 2001. In arrivo Andrea La Morgia