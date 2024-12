Ed è già calciomercato con le prime novità dai campionati dilettantistici per quanto riguarda le formazioni della Tuscia.

In Eccellenza scontata la riconferma di mister Del Canuto artefice della bellissima promozione della compagine cimina.

In Promozione il Pescia Romana proprio in queste ultime ore ha confermato la guida tecnica di mister Michele Micheli che tanto bene ha fatto nel trascorso campionato di Promozione quando subentrato al tecnico Codoni ha portato la squadra dalla zona bassa della classifica sino ad un eccellente sesto posto finale.

Novità in Prima Categoria: a Montefiascone dopo due anni si sono divise le strade tra mister Alessandrini e il club falisco. Intanto il club gialloverde ha già presentato il nuovo direttore sportivo individuato in Giulio D’Alessio, già in passato a più riprese operativo nella compagine gialloverde mentre Marco Crisostomi sarà il direttore generale. Per quanto concerne la carica di allenatore tutto lascia supporre che l’incarico sarà affidato al tecnico Stuccilli che già in passato ha allenato nella Tuscia.

Ci saranno novità anche a Valentano dove mister Mauro Raspoli ha ufficializzato il suo addio con il club biancoazzurro dopo averlo portato a due secondi posti e alla difficilissima salvezza conseguita in questa stagione.

Daniele Barile chiude la carriera di calciatore e diventa il nuovo direttore generale della Fortitudo Nepi

Solo conferme invece alla Fortitudo Nepi ma con novità. Infatti dopo l’addio al calcio giocato, Daniele Barile entra a far parte della compagine sociale biancoverde come direttore tecnico. Il presidente Liscapade ha così accolto Daniele: «Nel corso di questa stagione abbiamo avuto modo di conoscere ed apprezzare sempre più Daniele sia come conoscitore di calcio ma soprattutto come persona, siamo per questo molto felici che abbia accettato di mettersi a disposizione della Fortitudo in questa nuova veste e siamo certi che sarà un valore aggiunto sotto tutti i punti di vista». Daniele in collaborazione con il direttore sportivo Emiliano Rugna, ha già piazzato il primo colpo, la conferma di mister Carlo Narcisi e di mister Daniele de Santis che guideranno i ragazzi biancoverdi anche per la stagione 2024/25. Tra il futuro e il recente passato la Fortitudo Nepi traccia anche un bilancio della stagione scorsa: «È stata molto positiva per la nostra Fortitudo, la più positiva (in relazione alla categoria) dal lontano 2010-2011 l'ultimo anno in cui abbiamo partecipato al campionato di Promozione. 55 punti, oltre 1,8 punti di media a partita, ci hanno consentito di chiudere al quarto posto e di qualificarci così alla prossima Coppa Lazio. Un risultato importante, frutto del lavoro sul campo di mister Carlo Narcisi e di tutto il suo staff composto da Daniele de Santis, Fabrizio D’Addezio e Domenico Zega che hanno plasmato in pochissimo tempo un gruppo completamente nuovo e che sarà sicuramente la base su cui costruire la prossima stagione che ci auguriamo possa essere ancora più ricca di soddisfazioni. Un ringraziamento particolare a tutti i nostri sponsor senza i quali sarebbe impossibile raggiungere alcun risultato e grazie a tutti coloro che ci seguono ogni domenica nei campi della provincia di Viterbo».

