Secondo acquisto per la WeCom-Ortoetruria che per la prossima stagione ingaggia nel ruolo di 4/5 il bosniaco di formazione italiana Emin Mavric, 203 centimetri, nato nel 1998. Il lungo di Sarajevo muove i primi passi nel basket italiano in settori giovanili di livello come Crabs Rimini e Treviso. A seguire tante esperienze in B Nazionale con le maglie di Catanzaro, Catania, Pozzuoli ed Avellino, per giungere, nella stagione 22/23, a conquistare con Molfetta la promozione in B Interregionale. Nella stagione appena conclusasi ha vestito la maglia della Viola Reggio Calabria, contribuendo in maniera fondamentale con 11,6 punti di media a partita a portare il sodalizio reggino ai quarti di finale dei playoff promozione in B Nazionale. Giocatore duttile e di grandi doti agonistiche, è utilizzabile al meglio in entrambi i ruoli di esterno e centro, possedendo notevole visione di gioco e buonissime caratteristiche realizzative sia dal perimetro che nel pitturato.

Ad Emin, che indosserà la maglia numero 12, un grande benvenuto nel roster biancostellato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA