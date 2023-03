Sport

È arrivato il nuovo bomber nerazzurro

CALCIOMERCATO. L’attaccante più prolifico del Lazio è tornato dalla vacanza in Sardegna. Ieri al Tamagnini la firma sul contratto. Gianluca Toscano, 35 anni, si porta sulle spalle la bellezza di 357 gol, il fisico e le gambe sono quelle di quando ha iniziato a calcare i campi importanti. Lo scorso anno ha giocato in Eccellenza con l’Eretum Monterotondo: 29 centri. Ha militato in C1 e in C2 ed ha vestito le maglie di Ascoli e Milan. Il presidente Patrizio Presutti: «È il nostro pezzo da novanta»