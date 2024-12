Non si modificano le tematiche da vertice nel girone unico del campionato provinciale di calcio di Terza Categoria. A due turni dal termine resta in vetta il Quartiere Campo Oro che ha confermato il suo fresco primato battendo per 5-0 il Tessennano e restando un punto avanti al Real Tolfa che da par suo ha liquidato con un tennistico 6-0 il match casalingo contro il Corchiano. Negli altri confronti della 24esima giornata è finito 2-2 il match valido per la terza posizione del podio tra Tuscia United e Tarkna Tarquinia con quest’ultima che anche alla luce della gara interna da recuperare con il Corchiano (giocata ieri sera) è a un passo dalla conquista della medaglia di bronzo. Negli altri confronti il fattore campo premia gli sforzi del Blera con il 3-1 sul vice fanalino di coda Viterbo Fc e dell’Amatori Allumiere vincente per 4-3 sulla Football Falisca mentre in trasferta hanno vinto la Leocon passata per 3-1 a Bagnoregio con la maglia nera Vetriolo e il Trevignano corsaro per 4-2 a Civitavecchia con la Csl Soccer. Giochi fatti per le squadre che parteciperanno alla Coppa Provincia con le sfide degli ultimi due turni che serviranno per assestare la classifica definitiva dal secondo al nono posto. Sono ormai fuori gioco per la competizione post campionato i team classificati dal decimo al 14esimo posto e quindi nell’ordine Tessennano, Amatori Allumiere, Leocon, Viterbo Fc e Vetriolo. Questo il programma della penultima giornata: sabato alle 16 Corchiano-Amatori Allumiere, Football Team Falisca-Quartiere Campo Oro, Tessennano-Csl Soccer, Trevignano-Blera, Tuscia United-Leocon e Viterbo Fc-Vetriolo. Alle 17.30 Tarkna Tarquinia-Real Tolfa.

