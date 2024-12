Prosegue la volata finale per il titolo del girone A di Terza Categoria. Quintultima di ritorno sempre nel segno delle battistrada Real Tolfa e Quartiere Campo Oro che hanno confermato i loro rispettivi primo e secondo posto con un punto di distacco a suon di goleade casalinghe. Il Real Tolfa ha battuto per 7-1 il Tessennano e il Quartiere Campo Oro ha replicato battendo per 6-1 il Viterbo Fc. Vincono le altre squadre di alta classifica con il Tarkna Tarquinia ha regolato 1-0 il Football Team Falisca, il Trevignano si è imposto per 1-0 nel match esterno contro l’Allumiere e il Tuscia United ha sfruttato il fattore campo battendo per 4-3 il Corchiano. Nelle altre sfide assestamenti per i piazzamenti che porteranno alla partecipazione della Coppa Provincia post campionato con il Blera vincente per 4-1 in casa contro la cenerentola Vetriolo, la Csl Soccer ha battuto nel derby per 2-0 la Leocon. Questi gli attuali piazzamenti dal sesto posto in poi: Football Team Falisca 37 al sesto posto davanti a Corchiano a 32, Csl Soccer a 27 e Blera nono con 26 punti. Sono per ora tagliate fuori dal secondo al nono posto (qualificate alla Coppa) il Tessennano con 20 punti, l’Amatori Allumiere a 18, il Viterbo Fc con 17, la Leocon a 16 e ovviamente il Vetriolo con un solo punto. Questi i match della quartultima giornata nel prossimo fine settimana: sabato alle ore 16 Corchiano-Tarkna, Football Team-Real Tolfa, Tessennano-Amatori Allumiere, Trevignano-Quartiere Campo Oro, Vetriolo-Tuscia United e Viterbo Fc-Csl Soccer. Domenica alle ore 14.30 si giocherà Leocon-Blera.

