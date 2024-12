Due atleti della Asd Tuscia Tennistavolo ai Mondiali Master di Roma dell'Ittf, la federazione internazionale del Tennistavolo. Gli atleti Paolo Mazzarella e Carlo Passarelli parteciperanno alla storica manifestazione a Roma a cui parteciperanno più di 6000 atleti da tutto il mondo. Grande evento per la Asd Tuscia Tennistavolo. La società falisca, che gestisce una meravigliosa sede per allenamenti e campionati presso la Villa Salotti, ha iscritto due suoi atleti ai Mondiali Master di Tennistavolo che si svolgeranno a Roma da sabato a domenica 14 luglio. La manifestazione, organizzata dalla International Table Tennis Federation (Ittf), vede un record di partecipazione: oltre 6100 atleti aventi più di 40 anni, provenienti da più di 100 paesi di tutto il mondo, si disputeranno i vari titoli delle diverse categorie alla Fiera di Roma, dislocati su ben 350 tavoli di gioco che occuperanno 4 padiglioni della Fiera, oltre a diverse aree dove giocare liberamente o visitare gli stand dei diversi sponsor, provenienti da tutto il mondo. Paolo Mazzarella e Carlo Passarelli si sono ben preparati per l’occasione, approfittando dei locali recentemente ristrutturati dalla meritoria società, dopo la concessione del capannone della ex Scuola di Arti e Mestieri della Villa Salotti. Oggi questi locali sono molto accoglienti e sono il punto di ritrovo degli appassionati di questo tradizionale e bellissimo sport. Per informazioni: https://www.facebook.com/tusciatennistavolo o https://www.instagram.com/tusciatennistavolo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA