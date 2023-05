Civitavecchia è stata molto impegnata anche nei playout di serie A2 femminile, con un derby legato alla nostra città. A contendersi un posto nella cadetteria e a evitare la retrocessione sono stati l'Imperia di Giorgia Bottiglieri e il Vis Nova di Maria Vittoria Di Basilio.

Alla fine a spuntarla è stata la formazione ligure, vincitrice in gara3 per 11-6, con il portiere Bottiglieri che ha anche parato due rigori. Al di là del risultato, è stata una vetrina importante per due ragazze che sono partite dal settore giovanile della Coser.

