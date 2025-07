Arrivano i primi colpi di mercato anche per l’Evergreen, che per la prima volta nella sua giovane storia sarà ai nastri di partenza del campionato di serie C2. La società del presidente Thomas Paolini ha raggiunto l’accordo con il centrale Luca Mori e con l’esterno Andrea Giocondo. Curiosamente si tratta dei due capitani nell’anno della conquista della serie B da parte della Futsal Academy.

Le voci sull’accordo dei due con il ds Giancarlo Miri si rincorrevano da diverse settimane e conferme erano giunte dalla presenza di Mori alla festa di fine stagione dell’Evergreen. Giocondo vuole continuare a vivere esperienze importanti, dopo aver ottenuto il salto in serie B con la Futsal Academy attraverso una seconda parte di stagione fantastica. Il laterale ha lasciato i rossoblu proprio per passare al gruppo guidato da Fabrizio Fattori. Dovrà essere la stagione del riscatto, invece, per Mori, dopo un’annata non andata come nelle aspettative. Dopo aver vissuto la prima parte con la Futsal, è stato girato all’Atletico nella “trade” con Lipparelli, ma a San Liborio non è riuscito a imporsi, anche per via di problemi fisici.

«Due innesti di spessore che non dobbiamo certo presentare noi – affermano dall’Evergreen - che vanno a strutturare ancora di più la rosa ed il gruppo gialloblù alla corte di Mister Fabrizio Fattori. La società è già lanciata verso l’inizio della preparazione e tutto l’ambiente non vede l’ora di intraprendere questo nuovo cammino tutti insieme. Siamo orgogliosi di presentare due giocatori che siamo sicuri incarnano perfettamente i nostri principi e valori, certi che li rappresenteranno al meglio ovunque, in ogni campo. In bocca al lupo ragazzi».

