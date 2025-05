Chiamata nazionale per gli Snipers Pizza a Volontà Under 12 e 16 che in questi giorni, fino a domenica, saranno impegnati a Legnaro, in provincia di Padova, per le finali nazionali giovanili.

I civitavecchiesi allenati da Martina Gavazzi e Laura Giannini affronteranno le migliori formazioni d'Italia nelle due Final Six di categoria: la qualificazione è stata ottenuta dopo aver dominato il proprio girone interzonale ed adesso il confronto con le migliori squadre d'Italia.

«Le finali nazionali giovanili sono sempre un bellissimo appuntamento - afferma il presidente Riccardo Valentini - perchè sono tre giorni pieni di sano agonismo ma con anche tanta convivialità.

Essere al confronto delle migliori squadre italiane è sempre un onore e cercheremo sul campo di dare il massimo, dimostrando ancora una volta che la Cv Skating è ormai una realtà consolidata a livello nazionale e pronta a competere con le migliori. Spesso a fare la differenza alle finali sono i dettagli: lavoreremo al massimo affinchè questi girino in nostro favore».

I convocati:

UNDER 16: Francesca Borgi, Leonardo Pistola, Marco Garbetta, Leandro Galioto, Luis Tuduran, Stefano Travaglione, Gloria Padovan, Duc Tam Bernini, Chiara De Meo.

UNDER 12: Flavio Lucignani, Alice e Sebastian Carusi, Andrea e Matteo Ranzi, Dario e Valerio Serafino, Simone De Meo, Eileen Zou, Chiara Meconi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA