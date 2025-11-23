Sfortuna, qualche errore in attacco e la sensazione di tornare a casa con meno di quanto meritato. Questa è la sintesi della partita che la Pallavolo Civitavecchia ha giocato sabato sera ad Anguillara. In un chiassoso PalaFagiani le rossoblù di Giovanni Guidozzi hanno approcciato abbastanza bene la gara contro le padroni di casa, serie candidate alla vittoria del campionato insieme ad Aprilia. Nel primo set le civitavecchiesi riuscivano a tenere testa all’Anguillara andando avanti anche 16/13 e subendo poi la rimonta delle padroni di casa grazie ad un ottimo turno di servizio. Nel secondo set la trama non era molto diversa, con la Pallavolo Civitavecchia avanti fino ad arrivare a 18/13 come massimo vantaggio, ma nel momento decisivo la fase offensiva di Federica Belli e compagne non ha inciso consentendo la rimonta delle anguillaresi. Nel terzo set non c’è stata storia, con le ospiti demoralizzate e le padroni di casa sulle ali dell’entusiasmo per il 3-0 finale (parziali 19/25 – 23/25 – 10/25). Sobrio il commento di Guidozzi a fine partita: «E’ stata una partita dai due volti, in cui abbiamo inziato molto bene ma non siamo riusciti a chiudere il primo e secondo set anche se lottando, nel terzo abbiamo mollato. La partita di oggi certifica che non siamo ancora pronti per un campionato di altissimo livello, ma possiamo fare ancora un buon campionato. Ora arriveranno tre partite più abbordabili in cui potremo provare a riprendere il nostro cammino». Gli fa eco Pietro Grechi, allenatore dell’Anguillara ed ex tecnico delle rossoblù nell’anno della promozione in B1: «I primi due set sono stati interessanti, nel terzo Civitavecchia si è arresa. Noi stiamo facendo progressi contro una squadra che si è dimostrata organizzata e ben messa in campo. La differenza sostanziale credo l’abbia fatta il nostro muro». Dopo sette giornate la classifica dice che la Pallavolo Civitavecchia è quarta con 14 punti nel girone C che vede protagoniste assolute la capolista Aprilia e seguire Anguillara. La sensazione è che dal terzo al settimo posto ci sia un altro campionato di buon livello in cui la squadra civitavecchiese può starci a pieno titolo e con merito. Le prossime tre partite contro San Paolo Ostiense, Giro Volley e Flaminia diranno con più precisione a quale posizione, tra quelle indicate in precedenza, potranno ambire le ragazze di Guidozzi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA