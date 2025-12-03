Si sono comportati piuttosto egregiamente gli atleti della Mtb Santa Marinella nelle gare di ciclocross che hanno tenuto banco nell’ultimo fine settimana di novembre.

Ha fatto un’ottima figura Michele Feltre ai Campionati del Mondo di ciclocross master, svoltisi a Varese presso l’ippodromo Le Bettole. Nella categoria master 8, Feltre ha lottato fino all’ultimo per il podio, dovendosi accontentare di un quarto posto di grande prestigio. Nello stesso appuntamento iridato, Claudio Albanese ha conquistato il 50º posto su 90 partenti nella categoria master 7.

Sempre Feltre, nonostante la fatica della gara mondiale, ha trovato l’energia per riconfermarsi al vertice della categoria supergentlemen B, partecipando a sole 24 ore di distanza alla nona prova del Giro del Veneto Ciclocross ACSI a Ponte nelle Alpi.

Ancora ciclocross a Latina, sui prati del Parco Comunale, per la seconda prova del circuito Laziale Ciclocross – Memorial Renato Badiali, che ha visto impegnati Giuseppe Calò (2º M5), Mauro Gori (4º M7), Vincenzo Scozzafava (5º M8) e Daniele Bagnoli (4º M6).

Tempo di premiazioni di fine 2025 per alcuni atleti della squadra: Massimiliano Chiavacci si è piazzato tredicesimo di categoria gentlemen A nella classifica finale del circuito PedaLatium dedicato alle mediofondo, mentre Fabio Giammarchi ha conquistato il titolo regionale CSI Lazio nella categoria master 6 nella specialità endurance.

