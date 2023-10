È stata una domenica dai due volti per le principali squadre maschili dell’Asd Pallavolo Civitavecchia.

Nel campionato di serie C l’Etruria Volley del tecnico Claudio Quaglia non è andata oltre lo 0-3 in casa del San Paolo Ostiense, nonostante i gialloblù abbiano giocato con convinzione come dimostrano i parziali 24/26 – 22/25 – 21/25. La squadra nata dalla collaborazione tra Asp Civitavecchia e Volley tuscania rimane al momento undicesima nel girone B con 3 punti in attesa di giocare in casa sabato prosismo contro il Casal Bertone.

Nel campionato di serie D prosegue invece la serie consecutiva di partite utili dell’Etruria Volley Civitavecchia di Alessandro Sansolini grazie alla vittoria di domenica sera contro l’Eur Volley per 3-1 raggiunta davanti al pubblico di casa del Palazzetto Insolera-Tamagnini (parziali 25/20/ - 25/16 – 19/25 – 25/20).

Nove punti in quattro gare che valgono il quarto posto nel girone B per la squadra civitavecchiese che sabato prossimo sfiderà in trasferta l’Asd Aurelio capoclassifica, ma al momento l’unico obiettivo dichiarato rimane la salvezza. « Il livello per quello che abbiamo visto finora è abbastanza buono, ed abbiamo incontrato squadre che come noi sono per lo più giovani. Da squadra neopromossa l'obiettivo è mantenere la categoria. Abbiamo fatto solo 4 partite quindi è un po' presto per parlare, ma al momento siamo soddisfatti di come procedono gli allenamenti e come sono andate le gare» ha dichiarato Adriano Amoni, capitano dell’Etruria Volley Civitavecchia.

