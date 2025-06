Doccia fredda per le Sniperine CRT in gara 1 di finale scudetto di hockey in line femminile, nel caldissimo impianto di Bomporto.

Le civitavecchiesi, fin qui imbattute nella stagione 2024-25, incassano la prima sconfitta stagionale con un netto 4-1 (3-0 il primo tempo) al termine di una partita in cui tutto ha girato storto. Basti pensare che fin qui, nell'intera stagione sportiva, le civitavecchiesi avevano incassato solo 4 reti (3 nell'intero campionato ed 1 in finale di Coppa Italia). Nonostante a fine partita il conteggio dei tiri verso la porta è stato 60 a 22 in favore delle Sniperine, quello che contano solo i gol e questi sono in favore delle emiliane.

IL MATCH

La partita si apre con le civitavecchiesi che sembrano padrone dell'incontro, tirano più volte verso la porta avversaria e per la rete del vantaggio sembra solo una questione di tempo. Invece ad arrivare è il gol delle padrone di casa che alla prima occasione utile, costruiscono una bella rete in contropiede. Neanche il tempo di accusare il colpo, che in superiorità numerica il Bomporto si porta sul 2-0. Le Sniperine cercano di accorciare e tartassano di tiri la goalie avversaria ma una ingenuità difensiva costa un pesantissimo 3-0 con cui si va all'intervallo.

Nella ripresa le CRT non si danno per vinte e provano in tutti i modi ad accorciare ma la giornata è decisamente stregata, la portiera avversaria para tutto e nel finale arrivano la rete del 4-0, seguita dalla rete della bandiera di Padovan per il 4-1 finale.

IL COMMENTO

"Avevo detto alla viglia che la serie partiva da 0-0 e che mi aspettavo una gara difficile - afferma il presidente Riccardo Valentini - e così è stato. E' stata la classica partita in cui tutto ha girato storto: il disco non voleva entrare, merito anche della gran giornata della loro portiera e della nostra scarsa lucidità nell'ultima scelta, mentre invece loro sono riuscite a capitalizzare praticamente ogni chance che hanno avuto, con cinismo e freddezza. C'è da fare i complimenti alle nostre avversarie ma non ci diamo per vinti: ora abbiamo due gare in casa per ribaltare la serie. Sappiamo che sarà difficile ma sappiamo anche che non è impossibile. Chiamiamo a raccolta la nostra tifoseria: le nostre ragazze avranno bisogno di tutto il sostegno possibile dagli spalti per compiere l'impresa. Se lo meritano".

Le presenti: Eugenia Pompanin, Giulia Mollica, Veronica Novelli, Eleonora Raia, Laura Giannini, Martina Mori, Federica Ercolani, Martina Succi, Gloria Padovan, Letizia Barocci, Sara Colonnelli. Allenatrice: Martina Gavazzi.



Gara 2 è in programma sabato 7 giugno alle ore 20.30 a Civitavecchia. L'eventuale gara 3, sempre a Civitavecchia, domenica 8 giugno alle ore 10.30.

