Come era facile immaginare la società tirrenica, ha deciso, dopo una riunione del consiglio direttivo, di riconfermare Daniele Fracassa come allenatore anche per la prossima stagione. Una scelta nata da un progetto che i dirigenti avevano condiviso con il tecnico civitavecchiese all’atto della sua assunzione, e cioè tentare in tre anni, di portare il Santa Marinella in Eccellenza e soprattutto valutare i ragazzi del settore giovanile. Il progetto, stava per essere raggiunto già in questa stagione, quando la squadra, alla terza giornata del girone di ritorno, era in testa alla classifica con otto punti di vantaggio sul Grifone Gialloverde. Poi, però, le cose non sono andate per il verso giusto e i tirrenici hanno chiuso la stagione al quarto posto. Cosa è successo? In tanti hanno giustificato questo declino riscontrato nella seconda parte del campionato, con l’infortunio di cui è rimasto vittima il giocatore più importante della squadra e cioè Peppe Tabarini, reduce da una stagione precedente con 32 gol realizzati, mentre nel momento in cui ha subìto l’infortunio, ne aveva messi a segno 11, ma aveva contribuito a mandare in rete i suoi tre compagni di reparto e cioè Cerroni, Simone Trincia e Brutti. Ovviamente non è stato solo l’infortunio dell’attaccante a determinare il negativo andamento della squadra nel girone di ritorno, evidentemente, a mente fredda, i dirigenti devono aver fatto le loro valutazioni, decidendo all’unanimità di riconfermare il tecnico. Le prime parole dette da Fracassa subito dopo la fiducia ottenuta dai dirigenti, sono state quelle di sentirsi orgoglioso della riconferma e spiega che c’era un programma stabilito l'estate scorsa che era quello che si sarebbe continuato il progetto triennale per far crescere la squadra.

«Innanzitutto ci tengo a ringraziare tutti i ragazzi per il contributo che hanno dato nel raggiungere l’obiettivo finale - purtroppo non siamo riusciti a ottenere quello che pensavamo potesse essere una promozione subito. Ad un girone di andata meraviglioso, abbiamo dovuto far fronte ad alcuni infortuni di alcuni giocatori importanti nel girone di ritorno, che hanno condizionato il prosieguo del torneo. Comunque dobbiamo ripartire da ciò che di buono abbiamo fatto e con la società stiamo valutando alcune cose. La rosa ovviamente andrà modificata in virtù delle variazioni che il comitato regionale ci ha imposto e cioè il reintegro dei due Under in prima squadra cioè un 2006 e un 2007, per cui dovremo trovare cinque o sei giovani da mettere nella rosa e questo va a discapito dei più grandi. Ovviamente parleremo di quelli che saranno i punti fissi, cioè quei giocatori su cui conteremo anche per la prossima stagione, poi con il direttore sportivo Di Fiordo e con la società analizzeremo quali saranno i nuovi acquisti. Per ora non c’è nessuna novità sotto questo aspetto, ma l’obiettivo, anche quest’anno, è di fare una stagione da protagonisti e il mio impegno sarà quello di garantire che saremo sempre in prima linea. Per ora stiamo facendo delle riunioni preliminari per capire chi resterà e chi andrà via, poi inizieremo a contattare coloro che vorranno condividere il nostro progetto. Un augurio a Tabarini che qualche giorno fa si è operato e che avremo a disposizione, nella seconda parte del prossimo campionato».

