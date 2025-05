Spareggio per rimanere in Prima Categoria e per la DM84 Cerveteri contro l’Atletico Roma Nord, sarà una gara ad alta tensione.

Alle 11, al campo Mataloni, gli etruschi avranno due risultati tre, anche con il pareggio al termine dei 120 minuti saranno salvi. Una partita carica di adrenalina, preparata nei dettagli dal tecnico Virgili.

La DM, infatti, in casa ha costruito il suo campionato, lasciando poco spazio agli avversari, fermando anche la prima della classe, Campagnano.

Sugli spalti è previsto il pubblico delle grandi occasioni per spingere i giallorossi verso una salvezza dopo aver vinto il campionato di Seconda Categoria lo scorso anno sul campo di Oriolo Romano.

A un anno di distanza si ritrovano a lottare per la conquistare la salvezza. Cinque anni, invece, persero lo spareggio play out sul campo del Borgo San Martino. Domenica sarà tutta un altra storia, con la DM 84 pronta a stappare bottiglie e a festeggiare una salvezza che sarebbe meritatissima.

©RIPRODUZIONE RISERVATA