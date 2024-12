Inizia con una trasferta il campionato della DM Roses Hotels. I ragazzi saranno ospiti del Nuovo Montona Cecilia al Pala Scozzese di Roma. Un’obiettivo ben chiaro, raggiungere il miglior piazzamento possibile, e tanta voglia di esprimere una buona pallavolo e di dimostrare le qualità di un gruppo eterogeneo per età e con vari livelli di esperienza tecnica. La DM Roses Hotel ha investito molti allenamenti nella preparazione fisica oltre che tecnica, e nella confidenza in campo giocando numerose amichevoli sul territorio. «Anche quest'anno sarà dato ampio spazio ai giovani nelle fila delle prime squadre - afferma la Presidente Viviana Marozza - Un investimento sul futuro che la Cv Volley porta avanti da anni per dare fiducia e far crescere giovani pallavolisti e pallavoliste del territorio attraverso un percorso proteso verso l’alto livello».

