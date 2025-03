Pari per 1-1 del Dlf con la Fulgur Tuscania in Prima Categoria nella sfida del Flavio Gagliardini. In rimonta gli ospiti, quarti in graduatoria. Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato per rompere l’equilibrio basta Bastianelli, quando dopo sei minuti di testa supera Cardarelli per il momentaneo vantaggio biancoverde. La gara si infiamma e gli ospiti, provenienti da tre vittorie consecutive e in serie positiva da cinque, spingono alla ricerca del pari che arriva solamente, si era intorno al ventesimo, grazie a un tiro da fuori area di P. Delle Monache, con la sfera ad insaccarsi sotto l’incrocio dell’incolpevole Paniccia. Match che finisce sull’uno a uno e se gli ospiti vedono allontanarsi il trio di testa composto da Atl. Cimina, Carbognano e Castel S. Elia, sull’altro fronte il Dlf nel secondo troncone della classifica vede il bicchiere mezzo pieno, in un pari che esprime forse meno di quanto prodotto sul campo. La Csl Soccer porta a casa altri tre punti che la confermano in vetta nel campionato di Terza Categoria. I rossoblu sono andati a vincere per 3-1 a Gallese contro lo Sport Education. Primo tempo che si chiude 0-0 con qualche azione poco incisiva dei leoni. A venti minuti dalla fine si sblocca il risultato con il gol di Capretti, che insacca dopo una bella parata del portiere avversario, su colpo di testa di Presutti. Lo Sport Education pareggia dopo 2 minuti, ma la squadra di Tommaso Valente non si abbatte e continua ad attaccare, trovando il gol del vantaggio su una magistrale punizione di Lorenzo Stefanini. Chiude i conti Memmoli su contropiede. Con questo successo la Csl mantiene quattro punti di vantaggio sul Blera. Domenica prossima derby contro l'Evergreen allo Gagliardini alle ore 15. E proprio i gialloblu sono stati protagonisti di un successo nell’ultimo turno. I gialloblu hanno vinto in una giornata di sole al Luca Di Ianne per 3-2 contro l’Amatori Allumiere. «Fischio d’inizio e subito tatticismi accantonati – dichiarano dall’Evergreen – ambedue le compagini senza timori reverenziali giocano all’attacco e prima Piroli poi Mazzarani, mettono apprensione dalle parti di Bencivenga. Al primo vero affondo nell’area di De Angelis invece, i padroni di casa passano in vantaggio: Calcio d’angolo dalla sinistra battuto da Spinelli, palla che rimane lì dopo una ribattuta e Paolini con il destro non si fa fuggire l’occasione di concludere a rete per il gol che vale il momentaneo vantaggio. Gioia che però non dura tanto perché in un disimpegno errato della formazione locale, la catena di possesso si interrompe pericolosamente ai limiti dell’area di rigore e arriva il gol del pareggio, 1-1. Il match è bloccato e le rispettive retroguardie rimandano al mittente ogni velleità di nuovo sorpasso. Parziale che tuttavia si sblocca all’improvviso su un tiro da fuori di Paolini indirizzato tra le braccia del portiere allumierasco che con stupore dei presenti manca la comoda presa, la palla scivola sui guanti e finisce in rete, 2-1 a sorpresa dell’Evergreen. Le emozioni si susseguono una dopo l’altra e stavolta lo scherzo lo fa la formazione biancoceleste che trova un gol meraviglioso a giro sul secondo palo che vale il 2-2. È su questo parziale che si và al riposo. Nella seconda frazione la partita sale di tensione, le squadre non si accontentano del pari e riversano tutte le proprie forze in avanti, la pressione dell’Evergreen con il passare dei minuti diventa notevole ed insistente: De Angelis si riscatta e compie almeno tre interventi prodigiosi salvando il risultato su Spinelli, su Carlini e su De Martino. Ma sarà lo stesso n.8 civitavecchiese ad attaccare lo spazio giusto in area di rigore e raccogliere un assist perfetto di Fazle depositando in rete con un tocco di fino che fa esplodere di gioia i gialloblù, 3-2. Gli ultimi giri d’orologio sono interminabili, qualche nervosismo di troppo che si trasforma in diversi cartellini da una parte e dall’altra mentre si arriva addirittura al 101° minuto di gioco. Arriva il fischio finale che decreta i tre punti per i nostri che riprendono la corsa ai primi posti della classifica, conquistando momentaneamente il terzo posto in classifica in coabitazione con l’Oratorio Grandori Viterbo. Adesso è il momento di recuperare energie, da domani il focus sarà sulla difficilissima partita in trasferta con la CSL».

