Non si è ancora concluso, a differenza di quanto paventato nei giorni scorsi, il calciomercato del Dlf in vista del prossimo campionato di Prima Categoria. La società biancoverde è lieta di dare il benvenuto ad Alessio Bordi. Il classe 2003, difensore, ha iniziato la sua carriera calcistica a Montalto dove ha giocato negli Allievi Regionali, per passare poi a Tuscania nella Juniores Regionale. Gli ultimi due anni li ha passati a Tarquinia. Il nuovo arrivato andrà, in compagnia di Iacomelli, Gibaldo, Catini, Alex e Luca Gallina, De Vittoris, Fabbri e Celestini, a rimpinguare la zona difensiva di Mister Onorati. «Arrivo qui con tanta voglia di far bene - dichiara Alessio Bordi - ho parlato con alcuni dei miei compagni, che mi hanno consigliato e aiutato nella scelta, la decisione è ora sotto gli occhi di tutti. Il mister non ho ancora avuto il piacere di conoscerlo, però me ne hanno parlato molto bene. Il mio scopo è quello di provare ad aiutare la squadra, un corpo unico per raggiungere gli obiettivi prefissati».

