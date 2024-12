Esordio amaro per il Dlf nel campionato di Prima Categoria, in casa del Castel Sant’Elia, che prevale per 2-0. Al Michele Darida ci pensa l’uno due di bomber Catracchia, ex calciatore della Cpc, spettacolare la rovesciata sul primo gol, a regalare i tre punti ai padroni di casa.

«Il Dlf non sfigura davanti a una delle contendenti al titolo - spiegano dal club biancoverde - anzi ben figura. Gioca col giusto approccio la prima frazione, andando vicinissima al vantaggio con Esposito sul finire di tempo. Ripresa che la vede tornare solo dopo lo svantaggio. Da segnalare l’occasione capitata a De Vittoris in cui Cima si supera. Inizio gara sostanzialmente equilibrato, le due squadre si affrontano a viso aperto ed il primo sussulto è per i padroni di casa; a fermarli però c’è il palo. D’Archivio neutralizza un paio di occasioni e Bastianelli, poco dopo, va vicinissimo al gol. L’occasione più ghiotta capita però sui piedi di Esposito sul finire: dopo un buon fraseggio si trova a tu per tu con Cima, abile a neutralizzare il tiro. Il Castel S. Elia parte forte nella ripresa e bomber Catracchia in rovesciata, dopo dieci minuti, spezza l’equilibrio. I locali nei venti minuti successivi spingono trovando una strada più libera, e dal dischetto raddoppiano ancora con Catracchia intorno alla mezz’ora. Il Dlf non tira i remi in barca e con De Vittoris, sugli sviluppi di un corner, va vicinissimo al gol. Pregevole l’intervento salva risultato di Cima. Stagione appena iniziata e domenica al Gagliardini arriva l’Almas, sconfitto quest’oggi tra le mura amiche dall’Allumiere».

