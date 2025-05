Non sbagliano stavolta, gara perfetta e titolo che porta nella storia sia la categoria Under16 che la società stessa per questa promozione. L’ultima volta in Élite in casa Dlf è datata stagione 2014/2015, all’epoca furono gli Under14 a balzare dai regionali al massimo campionato regionale. Una stagione da incorniciare, dura e di sacrificio come lo sport insegna. Il Dlf se la gioca con la Canottieri per tutta la stagione, un sali scendi per le due protagoniste del campionato tra primo e secondo posto. Il Dlf alla fine del girone d’andata batte la Canottieri a casa sua e sembra fatta pensando già al ritorno al Gagliardini. I biancoverdi reggono l’urto per tutto il girone di ritorno ma si devono fermare bruscamente in casa dell’Ostiantica a cinque dalla fine, un sei a zero che sembra pesare come un macigno visto che la Canottieri balza prima con il terno in casa del Montespaccato. Dura poco però perché la domenica successiva il passo falso è stavolta della Canottieri, il Dlf con un dodici a due ne approfitta e la riaggancia. Finale da capogiro visto che nella penultima giornata il Dlf è corsara proprio ad Aranova e scappa via a più tre, approfittando del fatto che la Canottieri si ferma con l’Ostiantica. Col solo incontro finale al Gagliardini, con la Canottieri stessa, sembra fatta. I biancoverdi però si inceppano, la Canottieri ne approfitta e li riagguanta con un secco tre a uno al primo posto. Sette giorni e si arriva allo scontro di domenica scorsa alle Muracciole, con le due squadre nuovamente di fronte. È l’ultimo atto, stavolta chi vince va in Élite. Ci pensano Marra, Martirani Paolillo dopo aver ribattuto in rete il rigore che Colella gli aveva parato, e sul finire di gara Vecchioni a portare tutti nella storia; finisce 3-0 per il Dlf.

