Il derby comprensoriale amichevole lo vince il Dlf. In archivio anche la seconda uscita amichevole della prima squadra biancoverde. Match andato in scena nella serata di mercoledì contro il Real Tolfa 2004 al Flavio Gagliardini, in un progresso di intensificazione della preparazione che proietta, celermente, la compagine civitavecchiese alla prima giornata di campionato in programma domenica 6 ottobre. A parte il risultato, finita 2-2 la gara degli uomini di mister Onorati grazie alle reti nella prima frazione di Catini e Bencini, con i due gol avversari arrivati solo allo scadere, sono stati evidenti i progressi della compagine biancoverde. «Sono piacevolmente soddisfatto - dichiara il tecnico Simone Onorati - con i carichi di lavoro sulle gambe aver mantenuto il pallino del gioco e l'ideologia di gioco che stiamo sviluppando per un tempo e mezzo, senza mai subire, fa ben sperare per l'appuntamento principe del campionato. Hanno giocato tutti i ragazzi, mettendo minutaggi importanti sulle loro gambe».

©RIPRODUZIONE RISERVATA