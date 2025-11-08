Una domenica che la Civitavecchia calcistica attendeva da tantissimi anni. Derby nel campionato di Prima Categoria tra Dlf e Quartiere Campo dell’Oro, che si affronteranno al Flavio Gagliardini con fischio d’inizio previsto alle 11. Gli uomini di Flavio Borreale arrivano dalla sconfitta maturata con tanto rammarico a Vetralla e vogliono mettere in cascina punti preziosi per distanziare una zona playout che quest’anno sarà più ricca di partecipanti.

I ragazzi di Nello Savino, invece, non vogliono più inciampare e puntano a staccare l’altra capolista del girone A, il Sutri, ma non sarà facile fare risultato in questo appuntamento, tra due squadre i cui campi praticamente si guardano e che sono distanziati solo dallo stradone che conduce a Campo dell’Oro. Si prevede un grande pubblico a viale Baccelli, quasi sicuramente nello spirito della sportività e del rispetto, tra due società che non hanno mai avuto, in tempi recenti, particolare astio.

@RIPRODUZIONE RISERVATA