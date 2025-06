Il Dlf ha un nuovo allenatore. La società biancoverde annuncia il nome del sostituto di Simone Onorati. A prendere la guida tecnica della panchina sarà un nome conosciuto dalle parti del Flavio Gagliardini, ovvero Flavio Borreale. Il mister civitavecchiese ha raggiunto ottimi risultati in passato, come quello con l’Under 19 provinciale, con cui vinse un campionato dopo un duello durato un anno con il Tarquinia. Borreale cerca riscatto, dopo la sfortunata esperienza dello scorso anno con l’Atletico Santa Marinella. Ma si è ritagliato lo stesso delle soddisfazioni, ma come calciatore, vincendo la Coppa Lazio di calcio a 5 di serie D con l’Evergreen, ottenendo anche la promozione in C2. In passato il tecnico ha guidato anche il Sorano. Ora ci sarà da capire quali potranno essere i movimenti all’interno della rosa del Trifoglio.

